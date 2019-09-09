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Финляндия –​​​​​​​ Италия –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

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Финляндия –​​​​​​​ Италия –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Сборная Италии / Федерация футбола Италии

Сборная Италии почти оформила путевку на Евро-2020 после победы над Финляндией. Смотрите видео голов и обзор матча.

72’ Теему Пуккі
 
Чиро Иммобиле 60’
Жоржиньо 79’
60’ Чиро Иммобиле
72’ Теему Пуккі
79’ Жоржиньо

Сборная Италии посетила Хельсинки на матч отборочного цикла Евро-2020 против второй команды группы – Финляндии. Финны стремились продолжить свою сенсационное похождение на чемпионат Европы, тогда как итальянцы хотели закрепить лидерство.

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Традиционно для гранда, гости больше контролировали мяч и создавали моменты. Но все основные события состоялись с 60-й по 79-ю минуты. Сначала Чиро Иммобиле поразил ворота Градецки после передачи Федерико Кьезы. Через 12 минут главное открытие нового сезона АПЛ Теему Пукки сравнял счет ударом с 11-метровой отметки, но позже хозяева сами сфолили в собственной штрафной, и наказание реализовал другая звезда чемпионата Англии – Жоржиньо.

Благодаря этой победе "скуадра адзурра" находится в шаге от выхода на Евро-2020. У подопечных Роберто Манчини 18 очков, финны имеют 12.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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