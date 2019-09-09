Збірна Італії майже оформила путівку на Євро-2020 після перемоги над Фінляндією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Збірна Італії завітала у Хельсінкі на матч відбіркового циклу Євро-2020 проти другої команди групи – Фінляндії. Фіни прагнули продовжити свою сенсаційну ходу на чемпіонат Європи, тоді як італійці хотіли закріпити лідерство.

Євро-2020: Італія здобула важку перемогу над Фінляндією у групі J та продовжила свою переможну серію

Традиційно для гранда, гості більше контролювали м'яч та створювали моменти. Але всі основні події відбулись з 60-ї по 79-у хвилини. Спочатку Чіро Іммобіле вразив ворота Градецкі після передачі Федеріко К'єзи. Через 12 хвилин головне відкриття нового сезону АПЛ Теему Пуккі зрівняв рахунок ударом з 11-метрової позначки, але пізніше господарі самі сфолили у власному штрафному, і покарання реалізував інша зірка чемпіонату Англії – Жоржінью.

Завдяки цій перемозі "скуадра адзурра" перебуває за крок від виходу на Євро-2020. У підопічних Роберто Манчіні 18 очок, фіни мають 12.