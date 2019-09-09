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Фінляндія –​​​​​​​ Італія –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

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Фінляндія –​​​​​​​ Італія –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Збірна Італії / Федерація футболу Італії

Збірна Італії майже оформила путівку на Євро-2020 після перемоги над Фінляндією. Дивіться відео голів та огляд матчу.

72’ Теему Пуккі
 
Чіро Іммобіле 60’
Жоржінью 79’
60’ Чіро Іммобіле
72’ Теему Пуккі
79’ Жоржінью

Збірна Італії завітала у Хельсінкі на матч відбіркового циклу Євро-2020 проти другої команди групи – Фінляндії. Фіни прагнули продовжити свою сенсаційну ходу на чемпіонат Європи, тоді як італійці хотіли закріпити лідерство.

Євро-2020: Італія здобула важку перемогу над Фінляндією у групі J та продовжила свою переможну серію

Традиційно для гранда, гості більше контролювали м'яч та створювали моменти. Але всі основні події відбулись з 60-ї по 79-у хвилини. Спочатку Чіро Іммобіле вразив ворота Градецкі після передачі Федеріко К'єзи. Через 12 хвилин головне відкриття нового сезону АПЛ Теему Пуккі зрівняв рахунок ударом з 11-метрової позначки, але пізніше господарі самі сфолили у власному штрафному, і покарання реалізував інша зірка чемпіонату Англії – Жоржінью.

Завдяки цій перемозі "скуадра адзурра" перебуває за крок від виходу на Євро-2020. У підопічних Роберто Манчіні 18 очок, фіни мають 12.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Італія Італія Фінляндія Фінляндія Відеоновини Євро-2020 Фінляндія - Італія
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