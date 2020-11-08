Лига Жупиле, 12-й тур

Сент-Трюйден – Генк – 1:2

Голы: Сузуки, 28 – Бонгонда, 4, 31

Удаление: де Риддер (Сент-Трюйден)

Филиппов отличился роскошным ассистом, который помог Сент-Трюйдену победить впервые за 8 матчей

Генк в статусе фаворита прибыл на выездной матч с Сент-Трюйденом и отличился уже на 4 минуте. На экваторе первого тайма хозяева сумели отквитать один гол. Александр Филиппов, который начал матч со старта, отдал голевую передачу с углового, а Сузуки попал точно в нижний угол ворот – без шансов для кипера.

Однако уже через несколько мгновений команда украинца пропустила второй раз. После перерыва обе команды не отличались результативными действиями. Победа вывела Генк на третье место в турнирной таблице Лиги Жупиле, Сент-Трюйден остался на 15 строчке.

Стоит заметить, что Александр Филиппов отличился результативными действиями в третьем матче подряд. Ранее 28-летний украинец забил Берсхоту и записал ассист на свой счот в матче со Стандартом.

Видео ассиста Филиппова: