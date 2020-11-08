Сент-Трюйден мінімально поступився Генку у 12-му турі Ліги Жупіле. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 12-й тур

Сент-Трюйден – Генк – 1:2

Голи: Сузукі, 28 – Бонгонда, 4, 31

Вилучення: де Ріддер (Сент-Трюйден)

Філіппов відзначився розкішним асистом, який допоміг Сент-Трюйдену перемогти вперше за 8 матчів

Генк у статусі фаворита прибув на виїзний матч із Сент-Трюйденом та відзначився вже на 4 хвилині. На екваторі першого тайму господарі зуміли відквитати один гол. Олександр Філіппов, який розпочав матч зі старту, віддав гольову передачу з кутового, а Сузукі поцілив точно у нижній кут воріт – без шансів для голкіпера.

Проте вже за кілька миттєвостей команда українця пропустила вдруге. По перерві обидва колективи не відзначались результативними діями. Перемога вивела Генк на третє місце у турнірній таблиці Ліги Жупіле, Сент-Трюйден залишився на 15 сходинці.

Варто зауважити, що Олександр Філіппов відзначився результативними діями у третьому матчі поспіль. Раніше 28-річний українець забив Берсхоту та віддав асист у матчі зі Стандартом.

Відео асиста Філіппова: