Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов во втором матче подряд записал в свой актив результативное действие. В предыдущей игре он забил Беерсхоту.

Бельгия, 10 тур

Сент-Трюйден – Стандард – 2:0

Голы: Назон, 37, Де Риддер, 73

В рамках 10-го тура команда украинца принимала одного из лидеров – льежский Стандард. Соперники провели довольно ровный первый тайм, но хозяева смогли забить – отличился Назон.

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Заметим, что гол для своего одноклубника создал Филиппов. Александр из глубины выполнил классный скрытый пас в штрафную, где момент ловко использовал Назон. Во втором тайме шедевральный мяч забил Де Риддер, закрепив преимущество хозяев.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал неожиданную победу Сент-Трюйдена. "Канарейки" не знали вкуса побед более двух месяцев – от 2 августа, когда был обыгран Гент. Теперь у команды Александра Филиппова 9 очков и 14 строчка. Безвыигрышная серия насчитывала 8 поединков.

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