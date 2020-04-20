Фигу раскритиковал скаутов Реала за упущенный трансфер

Легенда Реала Луиш Фигу считает, что мадридцы упустили звездного нападающего.

"Реал должен был подписать Эрлинга Холанда раньше Боруссии Д. Он забил много голов, он создан для великих дел.

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Реалу следовало действовать раньше. Этот вопрос скаутинга", – цитирует Фигу Movistar+.

Напомним, зимой "шмели" приобрели 19-летнего Эрлинга Холанда у Зальцбурга за 20 млн евро. По неофициальной информации, "шмели" заплатили за талантливого форварда около 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 9-ю ассистами.

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