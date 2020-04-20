toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Фигу раскритиковал скаутов Реала за упущенный трансфер

00:40 31 Читати українською
Фигу раскритиковал скаутов Реала за упущенный трансфер
Зинедин Зидан и Луиш Фигу / Фото Eurosport

Легенда Реала Луиш Фигу считает, что мадридцы упустили звездного нападающего.

"Реал должен был подписать Эрлинга Холанда раньше Боруссии Д. Он забил много голов, он создан для великих дел.

Реал получил преимущество в борьбе за Холанда – Боруссия Д хочет игрока мадридцев

Реалу следовало действовать раньше. Этот вопрос скаутинга", – цитирует Фигу Movistar+.

Напомним, зимой "шмели" приобрели 19-летнего Эрлинга Холанда у Зальцбурга за 20 млн евро. По неофициальной информации, "шмели" заплатили за талантливого форварда около 100 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 8 матчей, в которых отметился 8-ю голами и 9-ю ассистами.

Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10

blog_ava
Динамо повесило заоблачный ценник на Жерсона Родригеса
19 апреля
1026
Теги
Испания Трансферы Реал Мадрид Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Луиш Фигу
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
56
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук