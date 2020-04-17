Реал получил преимущество в борьбе за Холанда – Боруссия Д хочет игрока мадридцев

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд стал ближе к переходу в мадридский Реал.

Руководство "шмелей" не намерено отпускать 19-летнего норвежца до лета 2022 года, утверждает AS.

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По информации издания, Боруссия предпочитает продать игрока мадридскому Реалу, поскольку генеральный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке находится в хороших отношениях с президентом "сливочных" Флорентино Пересом.

Кроме того, в соглашение может быть включен защитник "королевского клуба" Ашраф Хакими, который в данное время выступает за Боруссию на правах аренды.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию только прошлой зимой из Зальцбурга. На талантливого норвежца также охотятся туринский Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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