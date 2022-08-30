Международная федерация футбола, похоже, не замечает полномасштабную войну России против Украины, поэтому дает оккупантам право следить за одним из главных событий года.

В России все же будут транслировать Мундиаль 2022 года, который состоится в течение ноября-декабря в Катаре. Право на это получили "ВГТРК", "Первый канал" и "Матч ТВ".

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В общей сложности этим телеканалам придется потратить по 13 миллионов долларов, еще 1 млн получит "Телеспорт", который был агентом при оформлении соглашения. В настоящее время оккупантские компании уже оплатили 75% стоимости контракта.

Напомним, футбол России после нападения на Украину оказался в изоляции, многие ведущие лиги мира разорвали еще действующие соглашения на трансляции своих поединков, но ФИФА закрыла глаза, положив в карман кровавые деньги на 188 день полномасштабной войны.

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