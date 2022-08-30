Міжнародна федерація футболу, схоже, не помічає повномасштабної війни Росії проти України, тому дає окупантам право стежити за однією з головних подій року.

На Росії все ж транслюватимуть Мундіаль 2022 року, який відбудеться протягом листопада-грудня у Катарі. Право на це отримали "ВГТРК", "Первый канал" і "Матч ТВ".

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Загалом цим телеканалам доведеться витратити по 13 мільйонів доларів, ще 1 млн отримає "Телеспорт", який був агентом під час оформлення угоди. Наразі окупантські компанії вже оплатили 75% вартості контракту.

Нагадаємо, футбол Росії після нападу на Україну опинився в ізоляції, чимало провідних ліг світу розірвали ще чинні угоди на трансляції своїх поєдинків, але ФІФА закрила очі, поклавши у кишеню криваві гроші на 188 день повномасштабної війни.

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