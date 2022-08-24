Вице-президент Мариуполя Андрей Санин сообщил, что журналисты из страны-оккупанта пытаются разнюхать информацию о женщине, которая, по их версии, причастна к убийству дочери российского пропагандиста Александра Дугина.

– Российские СМИ настойчиво разгоняют тему о том, что машину дочери пропагандиста Дугина взорвала украинка Наталья Шабан, когда-то работавшая в Мариуполе. Что можете сказать по этому поводу?

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– В последние дни ко мне пытаются прорваться представители русских СМИ. Я их всех посылаю вслед за их кораблем. Есть официальная позиция украинской власти по этому поводу, нужно ее придерживаться. Не будем подыгрывать очередному бреду фашистской пропаганды, – отметил Санин в интервью Українському футболу.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа дочь "идеолога Путина" Александра Дугина Дарья погибла из-за взрыва ее автомобиля. Россияне очень быстро "нашли" виновных, обвинив украинку Наталью Шабан, в свое время работавшую в Мариуполе. Добавим, что Дарья также распространяла фейки об Украине, поддерживая ненависть россиян к нашему народу.

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