"Думаю, система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" в данном случае означает, что сигнал идет непосредственно лайнсмену, он видит на своих часах красный свет и понимает, был офсайд или нет.

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Сейчас бывают ситуации, когда игроки ждут, чтобы понять, было ли положение вне игры. В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить. Это важно, потому что мы часто видим, что празднование отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.

В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к VAR, который и сигнализирует лайнсмена. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел непосредственно лайнсмену", – поделился Венгер в комментарии Sky Sports.

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