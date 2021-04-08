"Думаю, система автоматичного визначення офсайду буде готова до 2022 року. "Автоматичне" в цьому випадку означає, що сигнал йде безпосередньо лайнсмену, він бачить на своєму годиннику червоне світло і розуміє, був офсайд чи ні.

ФІФА дискваліфікувала дві національні збірні

Зараз бувають ситуації, коли гравці чекають, щоб зрозуміти, чи було положення поза грою. В середньому час очікування становить близько 70 секунд, іноді 80 секунд, іноді трохи довше, коли ситуацію дуже складно оцінити. Це важливо, тому що ми часто бачимо, що святкування скасовуються через незначні ситуації. Тому я вважаю, що це дуже важливий крок.

У напівавтоматичній системі сигнал спочатку надходить до VAR, який і сигналізує лайнсмену. Я наполягаю на автоматичній системі, щоб сигнал йшов безпосередньо лайнсмену", – поділився Венгер у коментарі Sky Sports.

Вундертім: австрійська революція для футболу Європи – як Уго Майзль створив професіональні ліги, ЛЧ, Євро та тікі-таку