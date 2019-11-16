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Фиаско Румынии в видеообзоре матче отбора к Евро-2020 со Швецией

09:31 34 Читати українською
Фиаско Румынии в видеообзоре матче отбора к Евро-2020 со Швецией
Румыния – Швеция – 0:2 / официальный сайт УЕФА

Национальная команда Румынии проиграла сборной Швеции (0:2) в 9-м туре квалификации к чемпионату Европы-2020. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

 
Маркус Берг 18’
Робин Квайсон 34’
18’ Маркус Берг
34’ Робин Квайсон

В Бухаресте сошлись главные претенденты на вторую путевку от группы F. Однако, борьбы не получилось – шведы сняли все вопросы относительно победителя дуэли еще в первом тайме.

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Сначала Форсберг прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, где Маркус Берг в красивом прыжке головой отправил мяч в угол ворот. А потом Берг сбросил под удар Куайсону, а Робин первым касанием подработал мяч, а вторым уверенно пробил мимо Тэтэрушану. Итак, 0:2 – на Евро едут скандинавы.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Видеоновости Румыния - Швеция Швеция Швеция Румыния Румыния
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