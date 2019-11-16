Фіаско Румунії у відеоогляді матчі відбору до Євро-2020 зі Швецією

Національна команда Румунії програла збірній Швеції (0:2) у 9-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

У Бухаресті зійшлися головні претенденти на другу путівку від групи F. Однак, боротьби не вийшло – шведи зняли всі запитання щодо переможця дуелі ще в першому таймі.

Румунія – Швеція: топ-матч Форсберга та Берга, повний провал румунів і заслужений вихід "Тре Крунур" на Євро-2020

Спочатку Форсберг прорвався лівим флангом і навісив до штрафного, де Маркус Берг у красивому стрибку головою відправив м'яч у кут воріт. А потім Берг скинув під удар Квайсону, а Робін першим дотиком підробив м'яч, а другим впевнено пробив повз Тетерушану. Отже, 0:2 – на Євро їдуть скандинави.