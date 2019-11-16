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Фіаско Румунії у відеоогляді матчі відбору до Євро-2020 зі Швецією

09:31 124 Читать на русском
Фіаско Румунії у відеоогляді матчі відбору до Євро-2020 зі Швецією
Румунія – Швеція – 0:2 / офіційний сайт УЄФА

Національна команда Румунії програла збірній Швеції (0:2) у 9-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

 
Маркус Берг 18’
Робін Квайсон 34’
18’ Маркус Берг
34’ Робін Квайсон

У Бухаресті зійшлися головні претенденти на другу путівку від групи F. Однак, боротьби не вийшло – шведи зняли всі запитання щодо переможця дуелі ще в першому таймі.

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Спочатку Форсберг прорвався лівим флангом і навісив до штрафного, де Маркус Берг у красивому стрибку головою відправив м'яч у кут воріт. А потім Берг скинув під удар Квайсону, а Робін першим дотиком підробив м'яч, а другим впевнено пробив повз Тетерушану. Отже, 0:2 – на Євро їдуть скандинави.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Румунія - Швеція Швеція Швеція Румунія Румунія
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