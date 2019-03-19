ФФУ назвала даты матчей и время жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

Определена дата проведения полуфинальных поединков розыгрыша Кубка Украины-2019.

Матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 17 апреля 2019. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Киеве в "Доме футбола" 8 апреля в 13:00, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Отмечается, что изменения были внесены в связи с проведением выборов Президента Украины и по ходатайству главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

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Места проведения и время начала матчей должны быть определены до 22 марта включительно. Напомним, в розыгрыше Кубка Украины до сих пор участвуют Динамо, Шахтер, Заря, Ворскла, Карпаты, Львов, Ингулец и СК Днепр-1.