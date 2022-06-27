Фернандиньо снова будет выступать в родной Бразилии после 17 лет роскошной европейской карьеры.

Ветеран согласовал 2-летний контракт с Атлетико Паранаэнсе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Именно из этого клуба бразильца подписал Шахтер 17 лет назад. Фернандиньо мощно отыграл 8 сезонов за "горняков", которые продали его в Ман Сити за 40 млн евро. Этим летом завершилась эпоха 37-летнего бразильца и на Этихаде.

Напомним, в составе Атлетико Паранаэнсе хватает бывших представителей УПЛ – экс-"горняк" Марлос и Витиньо, который до сих пор принадлежит Динамо.

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