Фернандиньо выбрал новый клуб на родине – там выступают экс-игроки Шахтера и Динамо
09:45 - Читати українською
Фернандиньо снова будет выступать в родной Бразилии после 17 лет роскошной европейской карьеры.
Ветеран согласовал 2-летний контракт с Атлетико Паранаэнсе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Именно из этого клуба бразильца подписал Шахтер 17 лет назад. Фернандиньо мощно отыграл 8 сезонов за "горняков", которые продали его в Ман Сити за 40 млн евро. Этим летом завершилась эпоха 37-летнего бразильца и на Этихаде.
Напомним, в составе Атлетико Паранаэнсе хватает бывших представителей УПЛ – экс-"горняк" Марлос и Витиньо, который до сих пор принадлежит Динамо.
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