Лига Европы, 1-й тур

Группа G

Фрайбург – Карабах – 2:1

Голы: Грифо, 7 (п.), Доан, 15 – Вешович, 39

Нант – Олимпиакос – 2:1

Голы: Мохамед, 32, Гессан, 90+3 – Мутуссами, 51 (аг.)

Группа H

Ференцварош – Трабзонспор – 3:2

Голы: Нгуен, 4, 44 (п.), Траоре, 29 – Гомес, 40, Бозок, 71

Удаление: Чивич, 16 (Ференцварош, красная карточка)

Црвена Звезда – Монако – 0:1

Гол: Эмболо, 74 (п.)

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В группе G Фрайбург не без проблем одолел Карабах. Немцы вышли вперед уже на 7-й минуте – Сильдиллия оказался на газоне в штрафной азербайджанцев и Грифо с пенальти наказал соперника за беспечность. Вскоре Доан накрутил нескольких соперников и попал в нижний угол ворот, удвоив преимущество хозяев. В конце тайма Вешович счет сократил, точно пробив по центру без шансов для Флеккена. За 10 минут до окончания матча азербайджанцы потребовали пенальти, но после просмотра VAR арбитр решил, что эпизод не тянул на стандарт.

В параллельном матче группы Нант принимал Олимпиакос. Хозяева владели преимуществом в первом тайме, что справедливо трансформировалось в забитый гол. Однако после перерыва счет стал ровным – Мутуссами пытался выбить мяч после поперечной передачи и направил его в нижний левый угол ворот. В конце матча французы сумели выйти вперед, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Наконец, уже в добавленное время Нант забил еще раз и на этот раз у арбитра претензий к голу не было. Драматическая победа на последних секундах.

Настоящий триллер в группе Н устроили Ференцварош и Трабзонспор. Нгуен уже на старте матча вывел венгров вперед. На 16-й минуте Чивич за грязный подкат увидел перед собой красную карточку и оставил "Фради" в меньшинстве. Это, однако, не помешало хозяевам в середине тайма удвоить свое преимущество. Гомес за 5 минут до завершения первого тайма счет сократил, но Нгуен с пенальти снова увеличил разрыв. За три минуты до завершения матча Язиджи восстановил статус-кво, но решение арбитра не засчитывать гол из-за офсайда едва не довело турок до сумасшествия.

В еще одном матче Монако одолел Црвену Звезду. Судьбу матча решил пенальти за 15 минут до завершения игрового времени. Экс-звезда Динамо Александар Драгович в эндшипе поединка едва не привез пенальти в свои ворота, но VAR пожалел сербов. Однако отыграться гости так и не сумели.

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