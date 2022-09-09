Ліга Європи, 1-й тур

Група G

Фрайбург – Карабах – 2:1

Голи: Гріфо, 7 (п.), Доан, 15 – Вешовіч, 39

Нант – Олімпіакос – 2:1

Голи: Мохамед, 32, Гессан, 90+3 – Мутуссамі, 51 (аг.)

Група H

Ференцварош – Трабзонспор – 3:2

Голи: Нгуен, 4, 44 (п.), Траоре, 29 – Гомес, 40, Бозок, 71

Вилучення: Чівіч, 16 (Ференцварош, червона картка)

Црвена Звезда – Монако – 0:1

Гол: Емболо, 74 (п.)

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У групі G Фрайбург не без проблем здолав Карабах. Німці вийшли вперед вже на 7-й хвилині – Сільділлія опинився на газоні у штрафному азербайджанців і Гріфо з пенальті покарав суперника за безпечність. За трохи Доан накрутив кількох суперників і поцілив у нижній кут воріт, подвоївши перевагу господарів. Наприкінці тайму Вешовіч рахунок скоротив, влучно пробивши по центру без шансів для Флеккена. За 10 хвилин до завершення матчу азербайджанці вимагали пенальті, але після перегляду VAR арбітр вирішив, що епізод не тягнув на стандарт.

У паралельному матчі групи Нант приймав Олімпіакос. Господарі володіли перевагою у першому таймі, що справедливо трансформувалось у забитий гол. Проте після перерви рахунок став рівним – Мутуссамі намагався вибити м'яч після поперечної передачі і спрямував його в нижній лівий кут власних воріт. Наприкінці матчу французи зуміли вийти вперед, але взяття воріт не було зараховано через офсайд. Зрештою, вже у доданий час Нант забив ще раз і цього разу у арбітра претензій до гола не було. Драматична перемога на останніх секундах.

Справжній трилер у групі Н влаштували Ференцварош і Трабзонспор. Нгуен вже на старті матчу вивів угорців вперед. На 16-й хвилині Чівіч за брудний підкат побачив перед собою червону картку і залишив "Фраді" у меншості. Це, однак, не завадило господарям в середині тайму подвоїти свою перевагу. Гомес за 5 хвилин до завершення першого тайму рахунок скоротив, але Нгуен з пенальті знову збільшив розрив. За три хвилини до завершення матчу Язіджі відновив статус-кво, але рішення арбітра незараховувати гол через офсайд ледь не довело турків до божевілля.

У ще одному матчі Монако здолав Црвену Звезду. Долю матчу вирішив пенальті за 15 хвилин до завершення ігрового часу. Екс-зірка Динамо Александар Драговіч в ендшіпі поєдинку ледь не привіз пенальті у свої ворота, але VAR пошкодував сербів. Однак відігратись гості так і не зуміли.

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