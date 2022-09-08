Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Группа С

Вильярреал – Лех – 4:3

Голы: Чуквуэзе, 32, Баэна, 36, 40, Коклен, 89 – Скораш, 2, Исхак, 47 (пен), 62

Аустрия – Хапоэль Беер-Шева – 0:0

Группа D

Словацко – Партизан – 3:3

Голы: Калабишка, 5, 19, Козак, 83 – Диабате, 47, 53, Гомеш, 62

Удаление: Белич, 22 (П)

Ницца – Кельн – 1:1

Голы: Делор, 62 (пен) – Тиггес, 19

Лех на выезде чуть не отобрал очки у Вильярреала. После первого тайма поляки горели 1:3. Самым ярким был Чуквуэзе, который красиво забил сам и ассистировал партнеру. После перерыва Лех сумел отыграться благодаря дублю Исхака. Шведский форвард сперва забил пенальти, а затем оформил дубль. Однако удержать ничью гостям не удалось – Коклен метко пробил издалека. 4:3 в пользу Вильярреала. Цитаишвили вышел за Лех на последние 15 минут, а Рудько просидел игру в запасе.

В параллельном матче группы С Аустрия и Хапоэль расписали нулевую ничью, поэтому Вильярреал возглавил квартет.

Партизан устроил чудо-камбек на поле Словацко. Чешская команда забила два быстрых гола и в середине первого тайма оказалась в большинстве после удаления Белича. Но гости даже вдесятером смогли оформить камбек. Партизан забил 3 гола за 15 минут: дважды эффектно отличился Диабате, после чего точно пробил Гомеш. Сербская команда летела к победе, но под занавес встречи пропустила третий мяч и довольствовалась ничьей.

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Кельн и Ницца провели скандальный поединок. Игру пришлось перенести на час из-за столкновений между болельщиками. 8 тысяч фанов Кельна приехали на юг Франции и не нашли понимания с местными ультрас. Конфликт приобрел серьезные масштабы, фаны вооружились подручными средствами. В конце концов 11 человек пострадали, один болельщик упал со второго яруса, но выжил. События на поле имели уже второстепенное значение. Команды расписали ничью – на гол Тиггеса хозяева ответили ударом Делора с пенальти.

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