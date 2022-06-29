Фенербахче договорился с Карагюмрюком о переходе 24-летнего правого вингера Эмре Мора, сообщает пресс-служба "канареек". По информации СМИ, трансфер обошелся в 2 млн евро и 20% от суммы последующей продажи.

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К слову, летом 2017-го именно этот футболист освободил место для Андрея Ярмоленко в составе Борусии. Тогда дортмундцы продали Мора за 13 млн евро в испанскую Сельту. После этого карьера турецкого футболиста покатилась вниз. Только в прошлом сезоне он сумел вернуться на свой уровень и выдал личный рекорд результативности – 6 голов и 4 ассиста за 29 матчей.

Напомним, что Фенербахче является соперником Динамо во втором раунде квалификации ЛЧ. Первый матч состоится 20 июля, киевляне будут формальным хозяином стадиона в Лодзе.

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