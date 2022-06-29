Жорже Жезуш уже получил в свое распоряжение Линкольна Энрике, Бруму и Эмре Мора. Теперь в приоритете подписание центрального нападающего. Фаворитов у португальца двое, утверждает YeniSafak.

Довбика переманивают уже в 3 топ-чемпионата – туда может перейти еще один украинец

По информации источника, речь идет о форварде СК Днепр-1 Артеме Довбике и Андреа Петанье из Наполи. Фенербахче уже давно следит за украинцем, но его подписание усложняет конкуренция со стороны других европейских клубов.

При таких условиях переход воспитанника Милана было бы организовать проще. Однако проблема в том, что за Петанью могут попросить больше денег. К тому же Довбик демонстрирует гораздо более высокую результативность. Правда, в УПЛ, а не в Серии А.

Напомним, что Фенербахче является соперником Динамо во втором раунде квалификации ЛЧ. Первый матч состоится 20 июля, киевляне будут формальным хозяином стадиона в Лодзе.

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