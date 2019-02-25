Фенербахче в стиле стамбульского финала отыгрался в дерби с Бешикташем – ассист Виды в видеообзоре матча

Фенербахче в фантастическом матче отыгрался в дерби с Бешикташем, проигрывая по ходу встречи 0:3, а экс-защитник Динамо Домагой Вида отдал роскошный ассист.

Турция. Суперлига, 23 тур

Бешикташ – Фенербахче – 3:3

Голы: Гюнул, 10, Йилмаз, 18 (пен.), 45+2 – Зайц, 55, Чифтпынар, 61, Калдырым, 67

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Бешикташ на своем поле принимал в дерби Фенербахче. Хозяева еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, а Домагой Вида свечой отдал ассист в первом голе, когда забивал экс-игрок Фенербахче Гекхан Гюнул. Еще 2 мяча отгрузил Бурак Йылмаз.

Но "канарейки" после перерыва создали то, за что стоит любить футбол. Зайц, Чифтпынар и Калдырым в течение 13 минут восстановили равновесие в матче, заставив вспомнить стамбульский финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Милан.

В итоге, ничья 3:3. Бешикташ с 40 очками занимает 3 строчку в турнирной таблице Суперлиги, тогда как Фенербахче на 14 строчке, набрав 25 очков.