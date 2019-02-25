Фенербахче у стилі стамбульського фіналу відігрався в дербі з Бешикташем – асист Віди у відеоогляді матчу

Фенербахче у фантастичному матчі відігрався в дербі з Бешикташем, програючи по ходу зустрічі 0:3, а екс-захисник Динамо Домагой Віда віддав розкішний асист.

Туреччина. Суперліга, 23 тур

Бешикташ – Фенербахче – 3:3

Голи: Гюнул, 10, Їлмаз, 18 (пен.), 45+2 – Зайц, 55, Чіфтпинар, 61, Калдирим, 67

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Бешикташ на своєму полі приймав у дербі Фенербахче. Господарі ще в першому таймі забезпечили собі комфортну перевагу, а Домагой Віда свічкою віддав асист у першому голі, коли забивав екс-гравець Фенербахче Гьокхан Гюнул. Ще 2 м'ячі відвантажив Бурак Їлмаз.

Але "канарки" по перерві створили те, за що варто любити футбол. Зайц, Чіфтпинар та Калдирим протягом 13 хвилин відновили рівновагу в матчі, змусивши пригадати стамбульський фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Мілан.

У підсумку, нічия 3:3. Бешикташ із 40 очками посідає 3 сходинку в турнірній таблиці Суперліги, тоді як Фенербахче на 14 сходинці, набравши 25 очок.