Фенербахче решился на смену главного тренера перед заключительной частью сезона.

"Канарейки" на официальном сайте объявили о прекращении сотрудничества с Эролом Булутом по обоюдному согласию.

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В течение последнего месяца Фенербахче вылетел из Кубка Турции, а в чемпионате свалился с первого места на третье. Руководство клуба решило не ждать ухудшения ситуации и сменило тренера. До конца сезона командой будет руководить легендарный Эмре Белозоглу, ранее выполнявший функции спортивного директора.

Напомним, летом прошлого года Булута активно сватали на тренерский мостик Динамо. В конце концов, турецкий специалист принял предложение Фенера, а киевляне сделали ставку на Мирчу Луческу.

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