Фенербахче уволил главного тренера после короткой серии без побед
10:39 - Читати українською
Фенербахче решил исправлять посредственные результаты сменой главного тренера.
Контракт с Витором Перейрой разорван по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "канареек".
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Португальский специалист возглавил Фенербахче летом этого года, но первая половина сезона складывается неудачно. Команда в чемпионате идет пятой, а в группе Лиги Европы заняла третье место и свалилась в Лигу конференций. Последней каплей стала серия из трех матчей без побед.
До конца года Фенербахче осталось провести 3 матча, после чего в Турции будет двухнедельная пауза.
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