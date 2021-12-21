Контракт с Витором Перейрой разорван по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба "канареек".

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Португальский специалист возглавил Фенербахче летом этого года, но первая половина сезона складывается неудачно. Команда в чемпионате идет пятой, а в группе Лиги Европы заняла третье место и свалилась в Лигу конференций. Последней каплей стала серия из трех матчей без побед.

До конца года Фенербахче осталось провести 3 матча, после чего в Турции будет двухнедельная пауза.

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