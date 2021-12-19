Суперлига, 17-й тур

Фенербахче – Бешикташ – 2:2

Голы: Озил, 14 (пен.), Бериша, 30 – Жозеф, 25, 59

Уже на 14 минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Ларина. Месут Озил четко исполнил приговор, разведя мяч и вратаря по углам. Бешикташ отыгрался усилиями Жозефа Соузы, в свое время проведшего 4 сезона в составе Фенера. Бразильцу удался точный удар с линии штрафной. На перерыв лидером все же ушли "канарейки". Экс-динамовец Домагой Вида неуклюжим пасом назад вывел Росси на рандеву с кипером – тот отбил, но на добивании первым был Бериша.

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Спасителем Бешикташа оказался тот-таки Жозеф. На 59-й минуте Рыдван Йылмаз вырезал великолепный кросс на хавбека, и тот головой вколотил мяч в сетку. Конец встречи не обошелся без привычных турецких атрибутов – фолы, споры и карточки, но все отделались желтыми.

Ничья не сильно повлияла на турнирное положение команд. Бешикташ плетется в середине таблицы, а Фенербахче упустил возможность подняться в зону еврокубков – пятое место.

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