Контракт з Вітором Перейрою розірваний за обопільною згодою, повідомляє прес-служба "канарок".

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Португальський фахівець очолив Фенербахче лише влітку цього року, але перша половина сезону складається невдало. Команда у чемпіонаті йде п'ятою, а в групі Ліги Європи посіла третє місце і звалилася в Лігу конференцій. Останньою краплею стала серія з трьох матчів без перемог.

До кінця року Фенербахче залишилося провести 3 матчі, після чого в Туреччині буде двотижнева пауза.

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