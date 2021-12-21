Фенербахче звільнив головного тренера після короткої серії без перемог
10:39 - Читать на русском
Фенербахче вирішив виправляти посередні результати зміною головного тренера.
Контракт з Вітором Перейрою розірваний за обопільною згодою, повідомляє прес-служба "канарок".
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Португальський фахівець очолив Фенербахче лише влітку цього року, але перша половина сезону складається невдало. Команда у чемпіонаті йде п'ятою, а в групі Ліги Європи посіла третє місце і звалилася в Лігу конференцій. Останньою краплею стала серія з трьох матчів без перемог.
До кінця року Фенербахче залишилося провести 3 матчі, після чого в Туреччині буде двотижнева пауза.
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