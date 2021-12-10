Кравец стал меньше получать игровое время с приходом Ильхана Палута на должность главного тренера Коньяспора, из-за чего размышляет об уходе из клуба, сообщает ТаТоТаке.

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Отмечается, что нападающий может остаться в Коньяспоре, только если наставник покинет клуб раньше. Соглашение Артема с турками рассчитано до лета 2022 года.

Добавим, что Кравец в общей сложности отыграл в 14 матчах под руководством Палута, в которых он забил 2 гола. В текущем сезоне украинец сыграл всего 10 минут, не отличившись результативными действиями.

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