Суперліга, 17-й тур

Фенербахче – Бешикташ – 2:2

Голи: Озіл, 14 (пен.), Беріша, 30 – Жозеф, 25, 59

Вже на 14-й хвилині арбітр призначив пенальті за гру рукою Ларіна. Месут Озіл чітко виконав вирок, розвівши м'яч і воротаря по кутах. Бешикташ відігрався зусиллями Жозефа Соузи, який свого часу провів 4 сезони у складі Фенера. Бразильцю вдався точний удар з лінії карного майданчика. На перерву лідером все ж пішли "канарки". Екс-динамівець Домагой Віда неоковирним пасом назад вивів Россі на рандеву з кіпером – той відбив, але на добиванні першим був Беріша.

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Рятівником Бешикташа виявився той-таки Жозеф. На 59-й хвилині Ридван Їлмаз вирізав чудовий крос на хавбека, і той головою вколотив м'яч у сітку. Кінець зустрічі не обійшовся без звичних турецьких атрибутів – фоли, суперечки і картки, але принаймні всі відбулися жовтими.

Нічия не надто вплинула на турнірне становище команд. Бешикташ плететься в середині таблиці, а Фенербахче втратив нагоду піднятись до зони єврокубків – п'яте місце.

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