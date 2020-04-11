Фелиш гораздо лучше чувствовал бы себя в Барселоне, – Мариу

Хавбек сборной Португалии Жоау Мариу считает, что его тезка из Атлетико ошибся с выбором "матрасников".

"Атлетико кажется очень организованной командой, будто клуб из Италии играет в Испании.

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Фелиш перешел из Бенфики, которая 80 процентов времени играет в позиционных атаках, в Атлетико, и здесь еще нужно учитывать давление, оказываемое на него той суммой, которую за него заплатили. Поэтому адаптация происходит непросто.

Например, в Барселоне давление могло быть еще большим, но адаптация к игровому стилю команды могла проходить проще", – цитирует Мариу Mundo Deportivo.

Напомним, 20-летний Фелиш летом присоединился к Атлетико, перейдя с Бенфики за 126 млн евро.

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