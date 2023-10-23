Встреча "черных орлов" и "львов" одна из самых зрелищных в турецкой Суперлиге. Стамбульское дерби всегда сопровождается невероятным напряжением. Впрочем, даже в такой ожесточенной борьбе футболисты демонстрируют образцовое поведение.

Икарди стал героем дерби Стамбула – оформил дубль, заработал красную для голкипера и сделал Галатасарай лидером

В одном из эпизодов защитник Бешикташа Валентин Розье открывался на передачу партнера в штрафной площади Галатасарая. Француз не сумел достать мяч и на скорости едва не влетел в штангу. Помешал голкипер "львов" Фернандо Муслера, который успел оттолкнуть Розье в сторону. Это позволило защитнику избежать столкновения со штангой, что могло привести к травме.

Галатасарай в итоге победил со счетом 2:1. Сейчас команда уругвайца находится на второй строчке с 25 баллами. Бешикташ имеет 16 пунктов после девяти туров и занимает четвертое место.