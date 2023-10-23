Зустріч "чорних орлів" та "левів" одна з найвидовищніших в турецькій Суперлізі. Стамбульське дербі завжди супроводжується неймовірною напругою. Втім, навіть в такій запеклій боротьбі футболісти демонструють зразкову поведінку.

Ікарді став героєм дербі Стамбула – оформив дубль, заробив червону для голкіпера і зробив Галатасарай лідером

В одному з епізодів захисник Бешикташа Валентін Розьє відкривався на передачу партнера в штрафному майданчику Галатасарая. Француз не зумів дістати м'яч і на швидкості ледь не влетів в стійку. На заваді став голкіпер "левів" Фернандо Муслера, який встиг відштовхнути Розьє у бік. Це дозволило захиснику уникнути зіткнення зі стійкою, що могло призвести до травми.

Галатасарай у підсумку переміг з рахунком 2:1. Наразі команда уругвайця перебуває на другій сходинці з 25 балами. Бешикташ має 16 пунктів після дев'яти турів і посідає четверте місце.