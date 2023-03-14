Шахтер поехал в гости к Фейеноорду в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Какой прогноз букмекеров, подскажет "Футбол 24".

Матч Фейеноорд – Шахтер состоится в четверг, 16 марта, в 19:45 по Киеву. Первая игра завершилась ничьей – Ракицкий вывел "горняков" вперед, но на последних минутах соперник сравнял счет.

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Фейеноорд – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Шахтер подходит к ответному матчу в статусе явного аутсайдера. Специалисты William Hill на выездную победу украинцев дают огромный коэффициент 6.5. В то же время победа Фейеноорда оценена коэффициентом 1.5, тогда как ничья – 4.2.

Выход Шахтера в четвертьфинал станет неожиданностью. Авторитетная контора Bwin предлагает поставить на проход "горняков" за 3.9, а общий успех Фейеноорда оценивает в 1.22. Напомним, что в случае повторной ничьей будут овертаймы и пенальти.

Матч ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.77, а на соответствующий тотал меньше – за 1.95. Наиболее вероятный счет – 1:0 в пользу нидерландцев.