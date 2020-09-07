"Матч против Швейцарии забрал достаточно много сил и физических, и моральных. Возможно кто-то скажет, что швейцарцы неплохо выглядели, но результат был в нашу пользу.

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Мало времени было на восстановление перед таким серьезным поединком, как против Испании. Более подробно игру разберет тренерский штаб во главе с Андреем Николаевичем. Но скажу, что трагедию не стоит делать из такого результата.

Конечно, результат получился не очень хороший. Сборная Украины привыкла нас радовать победами, хорошей игрой. В футболе бывает такое.

Лигу наций стоит расценивать, как подготовку к Евро. Тем более, что Шевченко дал возможность проявить себя новичкам, посмотреть новые наработки на будущее. Возможно, игроки у Испании несколько сильнее, но трагедии делать не стоит", – рассказал Федецкий для Футбол NEWS.

Напомним, после двух раундов Лиги наций Украина расположилась на второй строчке опережая немцев и швейцарцев.

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