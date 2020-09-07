"Матч проти Швейцарії забрав досить багато сил і фізичних, і моральних. Можливо хтось скаже, що швейцарці непогано виглядали, але результат був на нашу користь.

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Мало часу було на відновлення перед таким серйозним поєдинком, як проти Іспанії. Більш детально гру розбере тренерський штаб на чолі з Андрієм Миколайовичем. Але скажу, що трагедію не варто робити з такого результату.

Звичайно, результат вийшов не дуже хороший. Збірна України звикла нас тішити перемогами, хорошою грою. У футболі буває таке.

Лігу націй варто розцінювати, як підготовку до Євро. Тим паче, що Шевченко дав можливість проявити себе новачкам, подивитися нові напрацювання на майбутнє. Можливо, гравці у Іспанії дещо сильніші, але трагедії робити не варто", – розповів Федецький для Футбол NEWS.

Нагадаємо, після двох раундів Ліги націй Україна розташувалась на другій сходинці випереджаючи німців та швейцарців.

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