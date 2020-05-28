Федецкий назвал главную силу Днепра, который играл в финале Лиги Европы

Бывший защитник сборной Украины вспомнил период в составе Днепра – в частности, сезон 2014/15.

Напомним, в Лиге Европы 2014/15 Днепр неожиданно дошел до финала ЛЕ. Команда Мирона Маркевича сумела пройти, в частности, Аякс и Наполи, а в решающем матче уступила Севилье со счетом 2:3.

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"Кажется, что это произошло вчера. Уже прошло 5 лет и эмоции немного поутихли. К сожалению, нет уже того Днепра. Я уже говорил, что хотелось бы еще раз пережить тот отрезок. У нас тогда был суперколлектив, все прониклись одной идеей, несмотря на то время, которое переживала наша страна. Удалось немного отвлечь людей, чтобы они немного развеялись. Мне кажется, что нам это удалось. За нас болела вся страна. это было очень приятно и не хотелось разочаровать людей.

У нас была подобрана крутая команда единомышленников. Не было психологического напряжения. Мы просто выходили на матчи и играли в футбол. Это было шикарное время. К сожалению, оно останется только в наших мыслях и воспоминаниях.

Сила того Днепра? В коллективе. Мы много времени проводили в разъездах и никогда не было такого, чтобы мы надоедали друг другу. Были классные тренировки, зарубы были и стычки. Мы здорово чувствовали друг друга на футбольном поле и за его пределами. Такие эмоции остаются в душе навсегда. Это дорогого стоит. Когда я стану тренером, то буду придерживаться принципа, что коллектив делается на футболистах", – рассказал Федецкий в эфире программы "Оставайся с футболом" на телеканале "Футбол 1".

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