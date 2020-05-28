Федецький назвав головну силу Дніпра, який грав у фіналі Ліги Європи

Колишній захисник збірної України пригадав період у складі Дніпра – зокрема, сезон 2014/15.

Нагадаємо, у Лізі Європи 2014/15 Дніпро несподівано дійшов до фіналу ЛЄ. Команда Мирона Маркевича зуміла пройти, зокрема, Аякс та Наполі, а у вирішальному матчі поступилася Севільї з рахунком 2:3.

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"Здається, що це сталося вчора. Уже пройшло 5 років і емоції трохи вщухли. На жаль, немає вже того Дніпра. Я вже говорив, що хотілося б ще раз пережити той відрізок. У нас тоді був суперколектив, всі перейнялися однією ідеєю, попри той час, який переживала наша країна. Вдалося трохи відволікти людей, щоб вони трохи розвіялися. Мені здається, що нам це вдалося. За нас вболівала вся країна. Це було дуже приємно і не хотілося розчарувати людей.

У нас була підібрана крута команда однодумців. Не було психологічного напруження. Ми просто виходили на матчі й грали в футбол. Це був шикарний час. На жаль, він залишиться тільки в наших думках і спогадах.

Сила того Дніпра? У колективі. Ми багато часу проводили в роз'їздах і ніколи не було такого, щоб ми набридали один одному. Були класні тренування, заруби, були й сутички. Ми здорово відчували один одного на футбольному полі та за його межами. Такі емоції залишаються в душі назавжди. Це дорогого коштує. Коли я стану тренером, то буду дотримуватися принципу, що колектив робиться на футболістах", – розповів Федецький в ефірі програми "Залишайся з футболом" на телеканалі "Футбол 1".

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