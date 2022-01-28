Бразильцы быстро открыли счет усилиями Каземиро, сориентировавшегося в хаосе у ворот Эквадора. Уже в середине тайма команды играли 10 на 10. Кипер эквадорцев Домингес чуть не покалечил Кунью (прямая красная), а защитник бразильцев Эмерсон получил вторую желтую за то, что прицельно влепил сопернику между ног. Вскоре рефери Вильмар Ролдан показал красную и Алиссону, которую после повтора "превратил" в желтую. Вратарь Ливерпуля тоже очень грубо встретил Валенсию, но перед этим акцентированно выбил мяч.

Кунгфу голкиперов, две красные Алиссону без удалений и шоу VAR – Бразилия скандально удержала ничью с Эквадором

После перерыва судьи продолжили феерить на пару с VAR. Отменили гол Эквадора (похоже, мяч все же вышел за пределы поля) и назначили абсурдный пенальти в ворота бразильцев, когда Рафинья даже не касался игрока "банановых"! Видеосистема восстановила справедливость, но хозяева успели отыграться – Торрес замкнул подачу с углового. Под занавес встречи Алиссона снова хотели удалить, однако повтор и здесь был на стороне бразильца.