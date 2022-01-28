Бразильці хутко відкрили рахунок зусиллями Каземіро, який зорієнтувався у хаосі поблизу воріт Еквадора. Вже в середині тайму команди грали 10 на 10. Кіпер еквадорців Домінгес ледь не покалічив Кунью (пряма червона), а захисник бразильців Емерсон отримав другу жовту за те, що прицільно вліпив супернику поміж ніг. Незабаром рефері Вільмар Ролдан показав червону і Аліссону, яку після повтору "перетворив" на жовту. Воротар Ліверпуля також дуже грубо зустрів Валенсію, але перед цим акцентовано вибив м'яч.

Кунгфу голкіперів, дві червоні Аліссону без вилучень і шоу VAR – Бразилія скандально втримала нічию з Еквадором

По перерві судді продовжили феєрити на пару з VAR. Скасували гол Еквадора (схоже, м'яч таки вийшов за межі поля) і призначили абсурдний пенальті у ворота бразильців, коли Рафінья навіть не торкався гравця "бананових"! Відеосистема відновила справедливість, але господарі таки встигли відігратися – Торрес замкнув подачу з кутового. Під завісу зустрічі Аліссона знову хотіли вилучити, проте повтор і тут був на боці бразильця.