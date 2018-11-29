Фалькао оценил возможность возвращения в Атлетико

Колумбийский форвард Монако Радамель Фалькао прокомментировал перспективы возвращения в мадридский Атлетико после очной встречи в Лиге чемпионов (0:2).

"Никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Атлетико всегда будет в моем сердце. Не знаю, что произойдет, когда у меня закончится контракт с Монако. Я всегда болею за Атлетико.

Атлетико – Монако – 2:0 – видео голов и обзор матча

Что для меня значит играть против бывшего клуба? У меня смешанные чувства. Меня хорошо приняли фанаты. Но нам нужно идти дальше, ведь в субботу нас ждет важный матч с Монпелье.

Что касается подарка от Атлетико, то я всегда буду благодарен этому клубу. Меня радуют не только трофеи или голы, но и люди, которые мне благодарны. Такие ценности этого клуба. Я навсегда сохраню этот сувенир", – цитирует Фалькао издание Goal.

Напомним, перед поединком представители Атлетико подарили Радамелю памятную награду за его выступления в мадридском клубе.