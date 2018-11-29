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Фалькао оцінив можливість повернення в Атлетіко

19:56 243 Читать на русском
Фалькао оцінив можливість повернення в Атлетіко
Радамель Фалькао / Фото Reuters

Колумбійський форвард Монако Радамель Фалькао прокоментував перспективи повернення в мадридський Атлетіко після очної зустрічі в Лізі чемпіонів (0:2).

"Ніколи не знаєш, що тебе чекає в майбутньому. Атлетіко завжди буде в моєму серці. Не знаю, що станеться, коли у мене закінчиться контракт з Монако. Я завжди вболіваю за Атлетіко.

Атлетіко – Монако – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Що для мене означає грати проти колишнього клубу? У мене змішані почуття. Мене добре прийняли фанати. Але нам потрібно йти далі, адже в суботу нас чекає важливий матч з Монпельє.

Що стосується подарунка від Атлетіко, то я завжди буду вдячний цьому клубу. Мене тішать не тільки трофеї або голи, а й люди, які мені вдячні. Такі цінності цього клубу. Я назавжди збережу цей сувенір", – цитує Фалькао видання Goal.

Нагадаємо, перед поєдинком представники Атлетіко подарували Радамелю пам'ятну відзнаку за його виступи у мадридському клубі.

Ліга чемпіонів5 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Монако: Середа 28 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
2 : 0
Монако
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Радамель Фалькао Радамель Фалькао Атлетіко Атлетіко Монако Монако Франція Трансфери Атлетіко - Монако
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