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Атлетико – Монако – 2:0 – видео голов и обзор матча

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Атлетико – Монако – 2:0 – видео голов и обзор матча
Атлетико – Монако – 2:0 – видео голов и обзор матча / Фото ФК Атлетико

Атлетико на классе победил Монако в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Монако на "Футбол 24".

Матч начался с гола Атлетико, а до перерыва Гризманн удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Монако имел возможность отыграть один мяч, Савич получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота, однако Фалькао не сумел его реализовать.

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Благодаря этой победе Атлетико набрал 12 очков и возглавил группу A, а Монако с 1 пунктом остается на последней позиции.

Лига чемпионов, 5 тур, группа A

Атлетико – Монако – 2:0

Голы: Бадиашиль, 2, (аг), Гризманн, 24

Нереализованный пенальти: Фалькао, 82

Удаление: Савич, 82

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов5 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Монако: Среда 28 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Монако
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