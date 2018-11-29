Атлетико – Монако – 2:0 – видео голов и обзор матча

Атлетико на классе победил Монако в матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Атлетико – Монако на "Футбол 24".
Матч начался с гола Атлетико, а до перерыва Гризманн удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме Монако имел возможность отыграть один мяч, Савич получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота, однако Фалькао не сумел его реализовать.
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Благодаря этой победе Атлетико набрал 12 очков и возглавил группу A, а Монако с 1 пунктом остается на последней позиции.
Лига чемпионов, 5 тур, группа A
Атлетико – Монако – 2:0
Голы: Бадиашиль, 2, (аг), Гризманн, 24
Нереализованный пенальти: Фалькао, 82
Удаление: Савич, 82