Фалькао: Колумбия оказалась в ситуации, когда нужно обязательно побеждать

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился ожиданиями на матч против Польши.

"Мы оказались в ситуации, когда должны обязательно побеждать. Нам надо сделать все возможное для победы.

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Мы уже забыли о матче с Японией. Тот факт, что мы все еще боремся за выход из группы, дает нам эмоциональный заряд на две оставшиеся игры", – сказал футболист в комментарии Sky Sports.

Матч 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Польша – Колумбия начнется сегодня в 21:00.