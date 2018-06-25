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Фалькао: Колумбия оказалась в ситуации, когда нужно обязательно побеждать

24 июня 13:21 66 Читати українською
Фалькао: Колумбия оказалась в ситуации, когда нужно обязательно побеждать
Радамель Фалькао / Фото: соцсети

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао поделился ожиданиями на матч против Польши.

"Мы оказались в ситуации, когда должны обязательно побеждать. Нам надо сделать все возможное для победы.

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Мы уже забыли о матче с Японией. Тот факт, что мы все еще боремся за выход из группы, дает нам эмоциональный заряд на две оставшиеся игры", – сказал футболист в комментарии Sky Sports.

Матч 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 Польша – Колумбия начнется сегодня в 21:00.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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Теги
ЧМ 2018 Польша - Колумбия Колумбия Колумбия Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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