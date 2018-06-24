Польща – Колумбія: анонс матчу ЧС-2018 – кадрові революції обох збірних перед "фіналом"

Польща і Колумбія зустрінуться в матчі 2 туру Чемпіонату світ 2018 у групі H. "Футбол 24" представляє анонс гри.

Польща – Колумбія

24 червня, 21:00. Казань, стадіон Казань Арена

Головний арбітр: Сесар Рамос (Мексика)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

ЧС-2018: фани Колумбії погрожують Санчесу смертю після матчу з Японією

"Найважливіша зміна в матчі з Польщею? Що зіграємо 11 на 11". Такі сумні жарти головного тренера колумбійців Хосе Пекермана після того, як його команда відіграла практично весь стартовий матч проти Японії в меншості. Поразка від Японії, теоретично найслабшої команди групи, з якою і в меншості Колумбія грала на рівних, ставить у дуже незручне становище. Поляки також програли – перше фіаско проти африканської збірної в історії.

Ось і виходить, що навіть нічия не влаштовує жодну з команд, яких вважали фаворитами групи (8 і 16 команди рейтингу ФІФА). Єдиний позитив, що при рівності очок місця у групі визначатимуть за різницею голів. Польща і Колумбія програли Сенегалу та Японії мінімально, тому все ще в їхніх руках. Поразка для будь-якої збірної стане практично кінцем. Тому, вважайте, плей-офф для поляків і колумбійців уже стартував. Або, як каже, Радамель Фалькао, це малий фінал.

Польща – Колумбія: колумбійська фанатка на ЧС-2018

Цікаві факти

Польща зіткнулась зі справжнім прокляттям: у 21-му столітті "кадра" жодного разу не виграла 2-й матч на чемпіонатах світу та Європи.

Колумбія програла 3 перші матчі полякам, а потім виграла стільки ж. Однак на великих турнірах вони між собою не грали.

Польща – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Польща ніколи не грала на чемпіонатах світу з командами Південної Америки внічию: 4 перемоги і 5 поразок. Колумбія ж на ЧС виграла лише 2 з 9 матчів проти європейців, також програвши 5 разів. Щоправда ці перемоги стались в останніх 4-х поєдинках.

Кадрові революції

Карлос Санчес отримав раннє вилучення в першому матчі і не зможе допомогти сьогодні. Колумбієць навіть почав отримувати погрози розправи від земляків, а в цій країні все може бути (згадаймо автогол Ескобара на ЧС-1994 і смертельну кулю після цього). Усі чекають повернення Хамеса Родрігеса в основу. Цікаво, що аж 53% колумбійських фанатів проти цього. Зірка Баварії настільки розчарував проти японців, що симпатії вболівальників перевернулись кардинально.

Пекерман планує кадрову революцію, і це не дивно. Колумбія стала першою країною зі своєї зони відбору, хто програв азіатам на Мундіалі. У центрі захисту повинні вийти Єррі Міна (Барселона) та Крістіан Сапата (Мілан). За креатив відповідатиме все ж Хамес, який повністю залікував пошкодження. Маловідомі Абель Агілар та Матес Урібе зупинятимуть атаки поляків у центрі поля. Кінтеро на флангу атаки може поступитись місцем Мурієлю.

Польща – Колумбія: польська вболівальниця на ЧС-2018

Навалка також має зробити приблизно 5 змін у стартовому складі, прогнозують польські ЗМІ. Каміл Глік мав би повернутися в центр захисту після травми, а "кадра" зіграє у 3 захисники. Тьягу Ціонек та Лукаш Піщек віддадуть свої місця в основі. Щоправда останні повідомлення все ж ставлять під сумнів ризикований вихід Гліка. У захист має вийти ще й Беднарек, який виходив на заміну проти Сенегалу. Берешинскі, Гуральскі та Ковнацкі замінять таких гравців, як Гросіцкі, Блащиковскі та Мілік.

Орієнтовні склади

Польща: Щенсни – Глік (Піщек), Беднарек, Паздан – Берешинскі, Гуральскі, Крихов'як, Рибус – Зєлінскі, ЛєвандовскІ, Ковнацкі.

Колумбія: Оспіна – Аріас, Міна, Сапата, Мохіка – Агілар, Урібе – Куадрадо, Хамес, Кінтеро (Мурієль) – Фалькао.

Прогноз

Колумбія ще ніколи не грала 0:0 на чемпіонатах світу. Такого рахунку ще не траплялось і під час ЧС-2018. Нічого не зміниться. Команди будуть атакувати і забивати. Обережністю гори тут не звернеш. В атакувальній грі сильніші колумбійці, а Лєвандовскі ніяк не прокинеться ще з кінця клубного сезону. Тому прогноз 3:1 на користь Колумбії.