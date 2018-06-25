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Фалькао: Колумбія опинилась у ситуації, коли потрібно обов'язково перемагати

24 червня 13:21 193 Читать на русском
Фалькао: Колумбія опинилась у ситуації, коли потрібно обов'язково перемагати
Радамель Фалькао / Фото: соцмережі

Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао поділився очікуваннями на матч проти Польщі.

"Ми опинилися в ситуації, коли повинні обов'язково перемагати. Нам треба зробити все можливе для перемоги.

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Ми вже забули про матч з Японією. Той факт, що ми все ще боремося за вихід з групи, дає нам емоційний заряд на два матчі, що залишилися", – сказав футболіст у коментарі Sky Sports.

Матч 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Польща – Колумбія розпочнеться сьогодні о 21:00.

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
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Теги
ЧС 2018 Польща - Колумбія Колумбія Колумбія Радамель Фалькао Радамель Фалькао
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