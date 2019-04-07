Фабри раскритиковал игроков Карпат после вылета из Кубка Украины от Ингульца

Главный тренер "львов" Фабрисиано Гонсалес прокомментировал поражение Карпат от Ингульца и вылет из Кубка Украины.

"Прежде всего, хочу поздравить Ингулец, потому что они не вышли победителями. Они гораздо больше заслуживали победу чем мы. Если такая команда как Карпаты допускает стольких ошибок и кроме того не демонстрирует отношение к игре, то все усилия не стоят ничего. Если говорить о подарках, которые мы делали сопернику, то мы не заслуживали победы в этой игре. У нас был хороший шанс, чтобы выйти в полуфинал, но мы не смогли им воспользоваться.

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Недооценка соперника? Я лично могу заверить, что у меня такой недооценки не было. Мы много общались с игроками на этот счет, я пытался подготовить их всеми способами. И получается, что недооценки не было.

Если бы мы были на том уровне, на котором должна быть наша команда и не делали таких ошибок, то мы должны были решить игру до дополнительного времени. Мы сами подарили гол Ингульцу. Имея возможность просто выбить тот мяч, наш игрок дарит его сопернику. Такие ошибки не дают возможности одержать победу. Такие же ошибки мы делали в матче с Ворсклой, но наш соперник не сумел ими воспользоваться. Вот скажите, это правильно, когда на последних секундах дополнительного времени, мы зарабатываем угловой, на который идут все защитники, а наши исполнители просто разыгрывают мяч. Это нормально? Для чего мы сюда приехали? Прогуляться или поиграть всерьез?

Мы сегодня ничего не сделали. Не было опасности в атаке, а не оборонялись хорошо и еще одна вещь. Как такое может быть, когда идет дополнительное время, а наш игрок получает вторую желтую карточку? Он полагает, что во дворе играет? Этот игрок готов к серьезному футолу? Когда происходит столько плохого – невозможно одержать победу", – цитирует Фабри Гонсалеса пресс-служба львовян.

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