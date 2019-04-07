Фабрі розкритикував гравців Карпат після вильоту з Кубка України від Інгульця

Головний тренер "левів" Фабрісіано Гонсалес прокоментував поразку Карпат від Інгульця та виліт з Кубка України.

"Насамперед, хочу привітати Інгулець, бо вони справді вийшли переможцями. Вони набагато більше заслуговували на перемогу ніж ми. Якщо така команда як Карпати припускається стількох помилок і крім того не демонструє відношення до гри, то усі зусилля не варті нічого. Якщо говорити про подарунки, які ми робили супернику, то ми не заслуговували на перемогу в цій грі. У нас був хороший шанс, щоб вийти в півфінал, але ми не змогли ним скористатися.

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Недооцінка суперника? Я особисто можу запевнити, що в мене такої недооцінки не було. Ми багато спілкувалися з гравцями щодо цього, я намагався підготувати їх всіма способами. І виглядає, що недооцінки не було.

Якби ми були на тому рівні, на якому має бути наша команда і не робили б таких помилок, то ми мали б вирішити гру до додаткового часу. Ми власноруч подарували гол Інгульцю. Маючи можливість просто вибити того м’яча, наш гравець дарує його супернику. Такі помилки не дають можливості здобути перемогу. Такі ж помилки ми робили у матчі з Ворсклою, але наш суперник не зумів ними скористатися. От скажіть, це правильно, коли на останніх секундах додаткового часу, ми заробляємо кутовий, на який йдуть усі захисники, а наші виконавці просто розігрують м’яч. Це нормально? Для чого ми сюди приїхали? Прогулятися чи пограти всерйоз?

Ми сьогодні нічого не зробили. Не було небезпеки в атаці, не оборонялися добре і є ще одна річ. Як таке може бути, коли йде додатковий час, а наш гравець отримує другу жовту картку? Він думає, що у дворі грає? Чи цей гравець готовий до серйозного футолу? Коли відбувається стільки поганого – неможливо здобути перемогу", – цитує Фабрі Гонсалеса прес-служба львів'ян.

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