Езерский официально заменил Петракова на посту тренера сборной Украины U-19
Внезапное назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины задело и молодежные составы.
Вакантное место тренера сборной U-19 получил Владимир Езерский, информирует официальный сайт УАФ.
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Экс-защитник Днепра, Шахтера и Динамо имел опыт работы с различными юношескими командами "сине-желтых". Ближайшая задача сборной U-19 – подготовка к матчам отбора на Евро-2022. В сентябре новые подопечные Езерского проведут два спарринга.
Напомним, УАФ решила назначить Петракова тренером главной команды страны после неудачи с приглашением Сергея Реброва.
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