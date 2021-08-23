Єзерський офіційно замінив Петракова на посаді тренера збірної України U-19
Раптове призначення Олександра Петракова виконувачем обов'язків головного тренера збірної України зачепило і молодіжні склади.
Вакантне місце керманича збірної U-19 отримав Володимир Єзерський, інформує офіційний сайт УАФ.
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Екс-захисник Дніпра, Шахтаря та Динамо мав досвід роботи з різними юнацькими командами "синьо-жовтих". Найближче завдання збірної U-19 – підготовка до матчів відбору на Євро-2022. У вересні нові підопічні Єзерського проведуть два спаринги.
Нагадаємо, УАФ вирішила призначити Петракова тренером головної команди країни після невдачі із запрошенням Сергія Реброва.
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