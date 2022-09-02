Бывший защитник национальной сборной Украины, а также Динамо и Шахтера Владимир Езерский выступил с важным заявлением. Он прежде всего обратился к капитанам клубов УПЛ.

"Я хочу серьезно поговорить с Вами… Мы столкнулись с большими вызовами, где перед нами стоит наша жизнь, суверенитет и будущее. Украинцы объединились и консолидировались против врага. К сожалению, в этой борьбе погибли многие люди, в том числе болельщики.

Футбол – это игра миллионов в нашей стране, это клубы, их владельцы, менеджеры, тренеры, футболисты, журналисты, а локомотивом всего этого являются болельщики. Футбол – это ультрас, делающие атмосферу на стадионе. Без их энергетики и зарядов не представляю футбол. И им, которые сейчас стоят на страже Украины с оружием в руках в рядах ВСУ, нужна помощь всего футбольного сообщества.

Ультрас будут помогать семьям погибших – фанаты создали специальный фонд "Трибуна Героев"

Когда начался Майдан, ультрас всех клубов был одним из первых, кто начал бороться за справедливость и ценности в нашей стране. Благодаря им и всем добровольцам, боровшимся за независимость и остановившим врага на Востоке, мы смогли просто играть в футбол в Украине, несмотря на постоянные боевые действия в стране, начиная с 2014 года.

Благодаря им, а также сотням тысяч других бойцов ВСУ мы смогли начать чемпионат в этом году, несмотря на полноценную войну, которую ведет путин и россия против нашего государства. На фронте сейчас представители ультрас всех клубов Украины – от Динамо до Шахтера, от Таврии до Металлиста и Карпат. Многие ультрас были среди легендарных защитников "Азовстали". К сожалению, среди представителей фанатского сообщества есть многочисленные жертвы и наша святая обязанность сейчас прийти на помощь семьям погибших, чтобы мы могли жить, играть в футбол.

Поэтому обращаюсь ко всем руководителям клубов, тренерам, игрокам УПЛ и Первой лиги не быть в стороне от вновь созданного проекта "Трибуна Героев". Понимаю и знаю, многие футболисты и тренеры уже помогают. Спасибо им за это! Но мы можем сделать больше, ведь не забывайте, что война продолжается. Футбольные фаны создали благотворительный фонд, помогающий финансово и юридически семьям погибших героев-ультрас.

Что можно сделать? Прежде всего, помочь семьям павших героев выжить. С началом нового чемпионата, владельцы клубов в большинстве выполняют свои финансовые обязанности по контрактам на 100%. И потому, я считаю, если каждый игрок и функционер где-то сэкономит и направит небольшие средства в фонд "Трибуна Героев", то это будет большой помощью семьям погибших ультрас. Если бы чемпионат не возобновили, то вряд ли бы президенты клубов платили по контрактам!

Какой я вижу механизмы и источники заполнения фонда?

1) Объединение капитанов украинских клубов и введение символического взноса в 1500 грн в месяц для игроков и тренеров УПЛ и 500 грн для участников Первой лиги.

2) Благотворительные взносы от букмекерских и других компаний, являющихся партнерами украинских клубов.

3) Вовлечение в этот механизм агентских компаний в лице Шаблия, Панкова, Карагодина, Люндовского, Онищенко, Кривенко, Яковенко, Пироженко, Нестеренко, Швеца и других.

4) Медийное сообщество. Вклады от ведущих журналистов, сайтов.

5) Вклады от менеджмента Украинской ассоциации футбола.

6) Судейский корпус во главе с итальянскими кураторами.